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Aktüel İki Cumhuriyetçi Senatör seçim öncesinde yeni Yüksek Mahkeme yargıcının belirlenmesine karşı
Aktüel

İki Cumhuriyetçi Senatör seçim öncesinde yeni Yüksek Mahkeme yargıcının belirlenmesine karşı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:43:07 -
İki Cumhuriyetçi Senatör seçim öncesinde yeni Yüksek Mahkeme yargıcının belirlenmesine karşı

WASHINGTON (AA) - ABD'li iki Cumhuriyetçi Senatör, Demokratların ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un ölümünden sonra boşalan pozisyonu doldurmak için seçim sonrasının beklenmesi fikrine destek verdi.

Maine eyaleti senatörü Susan Collins'in ardından Alaska Senatörü Lisa Murkowski de partisiyle ayrışarak, yeni Yüksek Mahkemesi yargıcı adayının belirlenmesi konusunda Demokratlara katıldı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Murkowski, "Seçime bu kadar az kalmışken Yüksek Mahkeme yargıcı belirlenmesini desteklemeyeceğimi haftalardır söylüyorum. Ne yazık ki, o zaman varsayımsal olan şey artık bizim gerçekliğimiz ancak benim konumum değişmedi." ifadelerini kullandı.

Murkowski, 2016 yılında eski Başkan Barack Obama'nın son yılında aday belirleme girişimine de destek vermediğini belirterek, "Şu an seçimlere çok daha yakınız ki 2 aydan kısa bir süre var. İnanıyorum ki burada da aynı standartlar uygulanmalı." dedi.

Senatör Collins de cumartesi günü benzer bir açıklama yapmış, ömür boyu sürecek bir görev için, Başkan Donald Trump veya bir başkası farketmeksizin 3 Kasım'da halkın seçtiği bir başkanın karar vermesi gerektiğine inandığını söylemişti.

- Demokratlardan tepki

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, pankreas kanseri sebebiyle 87 yaşında yaşamını yitirmiş, Trump ve Cumhuriyetçi Parti ise bir an önce yeni bir adayın belirlenmesi konusunda adım atacaklarını duyurmuştu.

Ginsburg'un yerine kimin geleceğine dair gelecek yılın beklenmesi gerektiğini savunan Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin 2016'da hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin Scalia'nın yerine eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen adaya karşı çıktıklarını hatırlattı.

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