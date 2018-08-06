İki çocuk babası genç adam feci şekilde can verdi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde oturan Fatih Boztepe, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan bir termik santralde makine bandını temizlediği sırada vücudu banda sıkıştı. Diğer işçilerin olayı görmesiyle bant durduruldu.

Termik santrale 112 Acil ekipleri çağrıldı. Ekipler, işçinin öldüğünü belirledi.

Ölüm haberini alan işçi yakınları, termik santral önüne gelerek cenazelerini görmek istedi, ancak olay savcılık tarafından incelendiği için işçi yakınları içeri alınmadı.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELECEK GİBİ HİSSEDİYORUM"

İşçinin eşi Fatih Boztepe, ve Kayınvalidesi Fatih Boztepe, hastane bahçesinde gözyaşı döktü. Yakınları, Fatih Boztepe'nin işe gitmeden önce öleceğini hissederek, "İçimde kötü bir his var. Başıma bir şey gelecek gibi hissediyorum" dediğini söyledi.

Fatih Boztepe'nin çocukları Aslı (5) ve Hamza (3) ise babalarının ölümünden habersiz şekilde hastane bahçesinde birbirlerine sarılıp oyun oynadı.