İki büyük hata yaptı! Beton Ekrem'in gerçek yüzü ortaya çıktı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiride Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

İmamoğlu'nun sürekli güç kaybettiği belirten Selvi bu düşüncesini ise İmamoğlu'nun İstanbul'da sel ve Elazığ'da deprem felaketi yaşanırken tatil yapmasına ve sürekli olarak hükümet ile polemiğe girmesine bağladı.

Selvi, İmamoğlu'nu Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmamakla da eleştirdi.

İşte Selvi'nin yazısından o bölüm;

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul’un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığı’nı devreye soktuk” dedi. Seçim kampanyasındaki Ekrem İmamoğlu olsaydı, normalde iktidar engel olsa dahi şehir hastanesinin yolunu yapardı. Dün de o törende yer alırdı. Doğru olanı hastanenin yolunu yapıp dünkü açılışta kendisine teşekkür edilen bir Ekrem İmamoğlu olmaktı. Bana göre seçim kampanyasındaki İmamoğlu öyle biriydi. O yüzden farklıydı. Ama seçimden sonra başka bir İmamoğlu ile karşılaştık. Oysa İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığında Türk siyasetini dizayn edecek şahıs gözüyle bakılıyordu. Muazzam bir güç elde etmişti. Ama eski gücünü kaybetmeye başladı. Çünkü bu süreçte iki hata yaptı.

1- Tatil.

2- Polemik.

İstanbul’u sel bastığı bir dönemde Bodrum’da tatildeydi. 24 saatliğine İstanbul’a uğradı, sonra tatiline kaldığı yerden devam etti. Elazığ-Malatya depreminden sonra Erzurum Palandöken’deki kayak işi ise tam bir fecaatti.

Seçildiği günden bu yana sürekli polemiklerle gündemde. İmamoğlu hakkındaki haberleri taradım, icraat yok, polemik çok. Oysa seçimleri kucaklayıcı, kimseyle polemiğe girmeyen, laf değil iş üreten bir başkan profiliyle kazanmıştı. Seçim kampanyasında ne yaptıysa kazandıktan sonra tersine gitti.

Bu kıyaslamayı yapmaktan dolayı memnun değiller ama İmamoğlu inişe geçerken işine odaklanan, polemiklerden uzak durmaya çalışan Mansur Yavaş yükselişe geçti.

İktidarın yardım kampanyasını engelleme ve sık sık polemiğe girmek gibi yanlışları olmasa Ekrem İmamoğlu hızla sıradanlaşır. Biraz bu polemiklerden besleniyor.