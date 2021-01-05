İki benzemezin ittifakı! Bu bir "Milli gazete-odatv işbirliği ürünüdür"

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AK Parti husumeti ile haber yapmayı sürdüren Milli Gazete’de camilerdeki restorasyon çalışmalarını diline doladığı bir haber yayınladı.

Gazetede yer alan habere “Bitmeyen restorasyon” başlığı atıldı. Haberin spotunda ise "Sayısız tarihi, kültürel ve doğal mirasa ev sahipliği yapan İstanbul’daki manevi atmosferi oluşturan birçok tarihi cami, restorasyonlar nedeniyle kapalı” denildi.

Camilerdeki restorasyon ve yenileme işlemlerinin uzadığı iddia edilen haber solak medyaya ise hükümeti suçlamak için malzeme oldu.

Milli Gazete’den karanlık ‘Oda’ya pas!

Açtığı kaçak siteler üzerinden haber yerine yalan pompalamayı sürdüren karanlık odatv, Milli Gazete’nin içi boş haberini alarak "Camiler böyle kapatıldı" manşeti ile yayınladı.

Daha iyi hizmet vermesi ve tarihin korunması için sürdürülen restorasyon çalışmalarını "cami kapatma" olarak niteleyen solak medya, CHP tarihinde camilerin ahıra çevrildiğini unuttu.

Restorasyon bahanesiyle 96 yıldır ibadete kapatılan Ayasofya Camii’ni tekrardan ibadete açan hükümeti ‘cami kapatmakla’ suçlayan skandal haber "Bu bir "Milli gazete-odatv işbirliği ürünüdür" dedirtti.