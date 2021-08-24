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Eğitim İki bakanlıktan yüz yüze eğitim genelgesi! 81 ile gönderildi
Eğitim

İki bakanlıktan yüz yüze eğitim genelgesi! 81 ile gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" 81 ildeki il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 11:58:00 -
İki bakanlıktan yüz yüze eğitim genelgesi! 81 ile gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" yayımladı. Buna göre, öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi yaptırmaları istendi. Ancak bu sonuçların okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması istendi.

Okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı oluşan tıbbi maskelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterli sayıda her okulda bulundurulacak.

Öğrencilere okullara maske ile gelmesi sağlanmalıdır.

Maske takmada zorlanan çocuklar için bir istina söz konusu da rehberde yer alıyor

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