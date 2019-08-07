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İki bakanlık ’Gönüllülük Alanında İş Birliği’ne imza attı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği" protokolü imzalandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:30
İki bakanlık ’Gönüllülük Alanında İş Birliği’ne imza attı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği" protokolü imzalandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının Konferans Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımın ve ormanın geleceği için genç nesiller ile buluşmamız lazım" ifadelerini kullanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Gençliğimizin çok daha güçlü yarınlara büyük bir iş birliği ile koordinasyonla gençlerimizi hazırladığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.



“Gençler ile iş birliğimizi arttırmamız lazım”


“Bir elin nesi var iki elin sesi var” diyerek konuşmasına başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “İki bakanlık yan yana geldiğimiz zaman bu işlerden bir sinerji çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bakanlık olarak sorumluluk alanlarımız oldukça geniş. Tarımın ve ormanın geleceği için genç nesiller ile buluşmamız lazım. Suyun ve iklim değişikliklerinin önemini onlara anlatmamamız lazım. Bizler elimizden geldiğince üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. İktidar olarak, 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Gençlerden emanet aldığımız bu dünyamızı, ülkemizi, şehrimizi ileriye taşıyacak olan onlardır. Gençler ile iş birliğimizi arttırmamız lazım. Gönüllülük projesinde önemli bir katkı sağlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.



“Toprak gençlere, gençler toprağa güç verecekler”


İmzalanan protokolün kurumlar arasında iş birliği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, “2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalarda Gençlik ve Spor Bakanlığımız gibi diğer bakanlıklarımız tarafından da ne kadar önemsendiğini bu protokol ortaya koyuyor. Gençliğimizin çok daha güçlü yarınlara büyük bir iş birliği ile koordinasyonla gençlerimizi hazırladığımızı ifade etmek istiyorum. Birleşmiş Milletlerin Dünya çapında ki gönüllülük faaliyetlerine baktığımızda hayırsever bir topum olmamıza rağmen geride görünüyoruz. Bu açığı kapatmak, bu işi daha kurumsal bir hale getirmekve gençlerimizi yarınlara kolektif ruhla yetiştirmek kapsamında gönüllülük faaliyetlerine başladık. Gençlerimizi teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, kültürde, üretken bir mantıkta yetiştirmek amacımız olduğu gibi, toprak ile ilgilide bir pencere açacağız. Çünkü tabiat ile toprak ile barışık, çevreye, hayvanlara saygılı bir gençlik hayalimiz var. İnanıyoruz ki toprak genlere, gençler toprağa güç verecekler” dedi.


Konuşmaların ardından, Bakan Kasapoğlu ve Bakan Pakdemirli protokolü imzalayarak fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:30
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