İki bakan Pütürge depremini takip ediyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Milletvekili Öznur Çalık, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilçenin Taşmış Mahallesi'ne bağlı mezralarda incelemelerde bulundu. Çalık, depremden etkilenen bölgelerle ilgili bilgi aktarmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüştü.

Geçmiş olsun dilediler

Vatandaşların sorun ve taleplerini de Bakan Soylu ve Kurum’a aktaran Çalık, “Bakanlarımız hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Can kaybı yaşamamış olmamız en büyük tesellimizdir” dedi.