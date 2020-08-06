  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

İki bakan Pütürge depremini takip ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Pütürge ilçesindeki depremle ilgili AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:26:00 -
İki bakan Pütürge depremini takip ediyor

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr

Milletvekili Öznur Çalık, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilçenin Taşmış Mahallesi'ne bağlı mezralarda incelemelerde bulundu. Çalık, depremden etkilenen bölgelerle ilgili bilgi aktarmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüştü.

Geçmiş olsun dilediler

Vatandaşların sorun ve taleplerini de Bakan Soylu ve Kurum’a aktaran Çalık, “Bakanlarımız hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Can kaybı yaşamamış olmamız en büyük tesellimizdir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hayri

Allah akil fikir versin... onca erkegin icinde 1-2 kadin... neymis Milletvekiliymis, hayirli olsun!  
  • Yanıtla
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı