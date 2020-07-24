İki ayrılık birden! Beşiktaş ile anlaşamadılar

Yeniden sarı lacivertli formayı giymeye hazırlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçıyla Beşiktaş'a veda edecek.

Menajeri Ahmet Bulut'un da yer aldığı yemekte Emre Belözoğlu ile bir araya gelen 35 yaşındaki oyuncunun her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, 2008 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Gökhan Gönül bu sezon ligde 29 maça çıkarken 4 gol 4 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı.

Caner Erkin de ayrılıyor

Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme sonrasında Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı.

Galatasaray'ın gündeminde olan ve Fatih Terim'le uzun yıllar Milli Takım'da da çalışan Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 4 gol 12 asistlik bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcunun, özellikle Fatih Terim'in devrede olması nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.