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Yerel İki araç çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

İki araç çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:02:00 -
İki araç çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Göl Mahallesi, Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne giden Burhan A. idaresindeki 54 B 5456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Habib E'nin kullandığı 35 N 8918 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Burhan A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otomobillerin çarpışması ve araç parçalarının yola savrulması yer alıyor.

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