İki aile taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.18 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Bağlıca Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Hayati tehlikeleri bulunuyor
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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