İki aile taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var Şanlıurfa'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada kavgada 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Bağlıca Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hayati tehlikeleri bulunuyor Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.