  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray, Marcao'nun maaşını açıkladı
Başkentte korku dolu anlar! Evini ateşe verdi bileklerini kesti
Lionel Messi'den flaş itiraflar
Samsun'da operasyon: Gözaltılar var
Aktüel İki aile arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

İki aile arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:42:00 -
İki aile arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

Vali Erin olay yerinde

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Devlet Hastanesinde yakınlarını kaybeden ailelerle görüştü. Daha sonra kaymakamlığa geçen Vali Erin, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile görüşerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Erin, AA muhabirine, akraba 2 aile arasında ev yapımından kaynaklı yaşanan olayın kontrol altına alındığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Vali Erin, 6 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Erin, "Şu anda Siverek Kaymakamlığında güvenlik birimlerinin başındaki arkadaşlarla olayı takip ediyoruz. 3 vatandaşımız maalesef çok gereksiz bir meseleden dolayı hayatını kaybetmiş oldu. Bir kez daha bu vesileyle Şanlıurfa'nın bu tür olaylarla anılmaması için bütün devlet görevlileri olarak görevimizin başındayız." dedi.

Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Erin, "Tespitler tamamlandı ve en kısa süre içinde sonuç almayı hedefliyoruz. Kaçabilecekleri, saklanabilecekleri her yerde yeterli güvenlik personeliyle birlikte çalışmalarımız devam ediyor, gün içinde netice alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü ekonomistler altın için fiyat verdi! Önümüzdeki hafta...
Ekonomi

Dünyaca ünlü ekonomistler altın için fiyat verdi! Önümüzdeki hafta...

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Phoenix Futures and Options LLC Başkanı Kevin Grady ve TD Securities Küresel Strateji Başkanı..
Yeni Akit yazarından Viranşehir savcısına tepki!
Gündem

Yeni Akit yazarından Viranşehir savcısına tepki!

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, geçici süre ile görevinden uzaklaştırılan Viranşehir savıcısı Eyyüp Akbulut'u, "Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda sade..
Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu
Gündem

Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, başkent Ankara'da ofis açtı. Tepki çeken çıkışların ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay