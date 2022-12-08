İki ahlaksız tipleme birbirine girecek! Bakalım şimdi ne olacak?

Yaptığı Recep İvedik serisiyle mideleri bulandıran ve gençliği zehirleyen Şahan Gökbakar, kankası Cem Yılmaz'ın edepsiz karakteri Erşan Kuneri'ye sert çıktı. Ve bu karakterin kendisine hitap etmediğini söyledi..

Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri' hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Komedyen Şahan Gökbakar, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Recep İvedik serisinin son filmini buluşturmaya hazırlanan oyuncu Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi ile ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Gökbakar, Celal ile Ceren filminde başrolü paylaştığı oyuncu arkadaşı Ezgi Mola'nın da rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin kendisine pek hitap etmediğini söyledi.

Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Erşan bana pek hitap etmedi. Çok net. Öyle söyleyebilirim. Kendi içinde bir komedi mantığı var. Bana pek hitap etmedi."