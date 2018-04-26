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İki Adımda Ekran Kartınızı Nasıl Daha Güçlü Hale Getirebilirsiniz?

Bir bilgisayar için alınan yeni ekran kartının, oyuncular nezdinde ne kadar heyecan verici olduğunu nasıl bir haz verdiğini biz de yakından biliyoruz. Fakat gerek ekonomik şartlar, gerekse sürekli gelişen oyun yapısı bazen bu tür bir harcamayı gereksiz kılabiliyor veya en azından bu tür bir alışverişi biraz daha ertelemeniz daha sağlıklı olabiliyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:58
İki Adımda Ekran Kartınızı Nasıl Daha Güçlü Hale Getirebilirsiniz?

 Bugün size yeni bir ekran kartı almadan ekran kartınızın gücünün potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalışacağız; hazırsanız başlayalım.

Eski Sürücüleri Mutlaka Silin

Ne kullanıyor olursanız olun sürücülerinizi doğru olarak sıralamanız ve eski sürücülerden kurtulmanız gerekiyor, yükseltme esnasında bunları yapmadığınız takdirde ekran kartınızın performansına dair karışıklıklar yaşayabilme ihtimaliniz oldukça yüksek. Bunu nasıl yapacağınıza gelirsek PC arama çubuğunuza Aygıt Yönetici yazarak aşina olduğumuz alana ulaşarak, Ekran Bağdaştırma Ayarlarından mevcut grafik kartınıza sağ tıklayın. Silme opsiyonunu seçerek ardından yeni driver’ı kurun.

2. Yeni ve Güncel Son Sürümü Yükleyin

Bu tür güncellemelerin amacı temel olarak elinizdeki cihazın en konforlu şekilde maksimum işlevsellikle kullanılmasına dayanır. Kısacası iyi bir performans için bu tür güncellemeleri yakından takip etmeniz şart. Üstelik bu tür güncellemeleri yüklemek hiç de zor değil tek yapmanız gereken basit talimatları yerine getirmek, bu tür güncellemeler kesinlikle gözünüzde büyümemeli.

Birçok bilinçli kullanıcı tarafından bilinen bilgiler olsa dahi bilgisayarınızın oyun performansı konusunda maksimum önem taşıyan bu konuyu sizlere hatırlatmakta fayda görüyoruz.  İyi oyunlar, GG Easy.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:58
  1. Nvidia

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