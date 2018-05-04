IKEA’nın Türkiye’deki 6’ncı, İstanbul’daki 3’üncü mağazası Kartal’da açıldı

Güzel tasarımlı, kullanışlı, kaliteli ve uygun fiyatlı binlerce çeşit mobilya ve ev aksesuarını tüketicilerle buluşturan IKEA’nın, Türkiye’deki 6’ncı, İstanbul’daki 3’üncü mağazası, Kartal’da Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi’nde kapılarını açtı.

Mağazanın açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Maya Holding ve IKEA Türkiye CEO'su Fuat Atalay, 2005 yılından bu yana Türkiye’de mobilya ve dekorasyon trendlerine yön verdiklerini belirterek, “Kartal mağazamızla birlikte İstanbul’daki mağaza sayımız 3’e, Türkiye genelindeki mağaza sayımız ise 6’ya çıkıyor. Mağazalarımız, Sipariş ve Teslim Noktalarımızın yanı sıra internet mağazamız aracılığıyla tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Türkiye’deki mağazalarımızda yaklaşık 8.000 ürün çeşidi yer alıyor. Yeni nesil özelliklere sahip Kartal mağazamızla birlikte, toplam satış alanımızın büyüklüğü 175.000 metrekareye ulaştı. IKEA’nın Türkiye’de sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam, Kartal mağazasıyla birlikte yaklaşık 5.000 kişi oldu. Bu yıl tüm mağazalarımızda yaklaşık 17 milyon ziyaretçi ağırlamayı öngörüyoruz” dedi.

Global IKEA’nın, Türkiye’den yıllık 600 milyon dolar düzeyinde satın alım gerçekleştirdiğini belirten Atalay, “Maya Holding, IKEA’nın Türkiye operasyonunu 10 yıl önce başlattığında bu miktar, 150-200 milyon dolar civarındaydı. 10 yılda IKEA global operasyonları için Türkiye’den yaklaşık 4,5 milyar dolarlık satın alım gerçekleştirdi” dedi.

IKEA TÜRKİYE YENİLİKLERİYLE DÜNYADA ÖNCÜ

IKEA Türkiye CEO'su Atalay, konuşmasını “IKEA Türkiye olarak, yenilikçi yaklaşımımız ve çözümlerimizle, Türk halkının markamıza gösterdiği ilgi ve beğeniden güç alarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diyerek tamamladı.

IKEA KARTAL MAĞAZASI HAKKINDA

• IKEA Kartal mağazası 25.000 m2 büyüklüğündedir.

• IKEA Kartal’da doğrudan ve dolaylı yaklaşık 500kişi çalışacak.

• IKEA Kartal’da 8 bine yakın ürün satışa sunulacak.