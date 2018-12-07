İKDER, 12 ülkeden 400 katılımcıyı ağırlayacak

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu bu yıl 10. defa kapılarını aralıyor.

12 ülkeden 400’den fazla akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı sempozyum yarın İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde başlayacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İKDER Başkanı Mustafa Bolat’ın açılış konuşmalarını yapacağı sempozyumda 6 farklı oturum düzenlenecek. Sempozyum , 9 Aralık Pazar Akşamına kadar devam edecek.