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Dünya IKBY'den sert 'PKK' açıklaması! "Fakirlerin evini yıkıp, haraç alıyorlar"
Dünya

IKBY'den sert 'PKK' açıklaması! "Fakirlerin evini yıkıp, haraç alıyorlar"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını eleştirerek, 'PKK, fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 08:15:00 -
IKBY'den sert 'PKK' açıklaması! "Fakirlerin evini yıkıp, haraç alıyorlar"

Dizayi, Erbil merkezli "Kürdistan TV" kanalına, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PKK, fakirlerin evini yıkıyor ve haraç alıyor." diyen Dizayi, PKK'nın "Mahmur'da, Sincar'da, Kerkük'ün yakınlarına kadar ve Hanekin'de sorun yarattığına" dikkati çekti.

IKBY'li yetkili, PKK'nın IKBY'de kendisini bir alternatif olarak dayattığına işaret ederek, şunları söyledi:

"En başından sormalıyız ki PKK'nın bu bölgelerde ne işi var? Kürdistan Bölgesi Hükümeti, seçilmiş bir hükümettir ve o sorumludur bu bölgelerde. PKK, Kandil ve Kandil yamacı gibi bu bölgelerde kendisini bir alternatif olarak görüyor ve bölgelerin isimlerini değiştiriyor. Bu kabul edilemez. Acaba kim bu bölgelerin isimlerini değiştirme, kendi güçlerini dayatma ve halktan haraç alma hakkını vermiş?"

IKBY Başbakanı Barzani, 27 Şubat 2021'de Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

Barzani, "Bazen çiftçilerin, topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuşmuştu.

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