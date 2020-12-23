  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi IKBY ile Bağdat bölgenin 2021 bütçesindeki payı konusunda anlaştı
Ekonomi

IKBY ile Bağdat bölgenin 2021 bütçesindeki payı konusunda anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:34:09 -
IKBY ile Bağdat bölgenin 2021 bütçesindeki payı konusunda anlaştı

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Bağdat'taki merkezi yönetimle, bölgenin 2021 bütçesindeki payı konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Beraberindeki bir heyetle Bağdat hükümetiyle müzakere için başkentte bulunan Talabani düzenlediği basın toplantısında, 2021 bütçesiyle ilgili anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Anlaşmanın içeriğine dair bilgi vermeyen Talabani, Bağdat'ın henüz IKBY'nin payının ne kadar olduğunu açıklamadığını, yıl sonuna kadar bu konuda cevap almayı beklediklerini kaydetti.

Talabani liderliğindeki Kürt heyeti, 9 Aralık'tan bu yana Bağdat’ta merkezi yönetim yetkilileriyle bölge bütçesi hakkında görüşmeler gerçekleştiriyor.

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için Meclise 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

Söz konusu yasa tasarısı Irak Meclisinde 12 Kasım'da gece yarısı düzenlenen oturumda Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla kabul edilmişti.

Mali Açık ve Borçlanma Yasası uyarınca IKBY'ye aylık bütçe gönderilmeyecek.

IKBY'nin merkezi yönetimden aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi
Dünya

Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi

İsrail medyası, bir İsrail denizaltısının Mısır’ın onayından sonra Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi’ne yöneldiğini ve amacının İran’a ..
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal bir karara imza attı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay