IKBY ile Bağdat bölgenin 2021 bütçesindeki payı konusunda anlaştı

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Bağdat'taki merkezi yönetimle, bölgenin 2021 bütçesindeki payı konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Beraberindeki bir heyetle Bağdat hükümetiyle müzakere için başkentte bulunan Talabani düzenlediği basın toplantısında, 2021 bütçesiyle ilgili anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Anlaşmanın içeriğine dair bilgi vermeyen Talabani, Bağdat'ın henüz IKBY'nin payının ne kadar olduğunu açıklamadığını, yıl sonuna kadar bu konuda cevap almayı beklediklerini kaydetti.

Talabani liderliğindeki Kürt heyeti, 9 Aralık'tan bu yana Bağdat’ta merkezi yönetim yetkilileriyle bölge bütçesi hakkında görüşmeler gerçekleştiriyor.

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için Meclise 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

Söz konusu yasa tasarısı Irak Meclisinde 12 Kasım'da gece yarısı düzenlenen oturumda Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla kabul edilmişti.

Mali Açık ve Borçlanma Yasası uyarınca IKBY'ye aylık bütçe gönderilmeyecek.

IKBY'nin merkezi yönetimden aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.



