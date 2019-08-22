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IKBY domates ithalatını yasakladı

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Heme Salih, yerli üreticinin korunması amacıyla 1 Eylül'den itibaren domates ithalatına izin verilmeyeceğini açıkladı

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
IKBY domates ithalatını yasakladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yurt dışından domates alımına yasak getirdi.

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Heme Salih, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, yerli üreticinin korunması amacıyla 1 Eylül'den itibaren domates ithalatına izin verilmeyeceğini söyledi.

Yerli üretimin kalkındırılması için çalışacaklarını belirten Salih, "İç piyasada talebi karşılayacak kadar üretimi yapılan her ürünün ithalatını yasaklayacağız." dedi.

Salih, yerli domatesin iç piyasada talebi karşılamaması ve fiyatlarda ciddi oranda artış olması durumunda farklı bir karar alabileceklerini ifade etti.

- "En çok İran'dan ithal ediyoruz"

AA muhabirine konuşan Erbil Meyve ve Sebze Hali esnaflarından İsmail Muhammed, şu anda iç pazarda domates fiyatının düştüğünü dile getirdi.

Domatesi İran, Türkiye ve Suriye'den ithal ettiklerini belirten Muhammed, "En çok İran'dan ithal ediyoruz. Domates ithalatı yasağı nedeniyle fiyatlarda biraz artış olabilir ancak pazara olumsuz etkisi olmayacaktır." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
  1. domates yasağı
  2. IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Heme Salih

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