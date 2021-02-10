IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'den terör örgütü PKK'ya Sincar tepkisi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sona erdiren Sincar Anlaşması'nın hala yürürlüğe konulmamasına tepki gösterdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Sincarlılara zulmeden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Barzani, Sincar Anlaşması şu ana kadar uygulanmadığı için, PKK'lı teröristlerin hala bölgeden çıkmadığına dikkat çekti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sona erdirmeyi de öngören Sincar Anlaşması'nı hatırlattı; anlaşmanın, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen henüz yürürlüğe konulmamasına tepki gösterdi.
Barzani'den PKK tepkisi
IKBY Başbakanı, PKK zulmünden kaçan Ezidi göçmenlerin hala kamplarda kaldığını, evlerine dönemediğini ifade etti.
Barzani, PKK'yı işaret ederek, "Sözü edilen güçler hala orada duruyor, Ezidi iç göçmenler kamplarda bekliyor" dedi.