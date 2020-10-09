IKBY Başbakanı, ABD Enerji Bakanı'yla "petrol ve gaz fırsatlarını" görüştü

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile yaptığı telefon görüşmesinde "bölgedeki petrol ve gaz fırsatlarını" ele aldı.

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li Bakan Brouillette ile IKBY'nin petrol ve gaz sektöründeki fırsatlarını konuştuklarını belirtti.

IKBY'nin büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu kaydeden Barzani, ABD'nin yatırım ve kalkınmayı artırma konusunda önemli rol oynayabileceğine işaret etti.