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Gündem

İkbal Gürpınar: Dünyayı kendilerinden ibaret sananlar şu anda cortladılar

Televizyoncu, sunucu, arabulucu İkbal Gürpınar, yeniakit.com.tr canlı yayın konuğu oldu. Gürpınar, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, "İkbal Gürpınar: Dünyayı kendilerinden ibaret sananlar şu anda cortladılar." ifadelerini kullandı.

2020-04-18 21:00:00 - 2020-04-18 21:43:37
İkbal Gürpınar: Dünyayı kendilerinden ibaret sananlar şu anda cortladılar

Koronavirüsten korkmalı mıyız? Koronavirüs aile içi şiddeti artırdı mı? Müslümanlar bu süreçte nasıl davranmalı?

Televizyoncu, sunucu, arabulucu İkbal Gürpınar yeniakit.com.tr'de, Mehmet Özmen'in moderatörlüğünde soruları cevaplandırdı.

"Dünyayı kendilerinden ibaret sananlar şu anda cortladılar"

İkbal Gürpınar, yeniakit.com.tr'nin canlı yayınında koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyayı kendilerinden ibaret sananlar şu anda cortladılar. 
Allah kendi büyüklüğünü gösteriyor. Yüce Rabbimiz zaten hepsinin sömürge imparatorluğunun, ABD'nin İsrail'in hepsinin cezasını kıyametten önce verecek. Biz buna inanıyor, bu ümitle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu bizim için bir milat olsun"

Gürpınar, "Bu virüs bitecek, ama biz eski biz olmayalım. Kul hakkı yemeyen güzel insanlar olalım. Bu bizim için bir milat olsun." dedi.

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Yorumlar

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Dinçer dinçer

Bu kadın bir zamanlar kimin sunuculuğunu yapıyordu sizi severek takip ediyoruz çıkardığını kişileri bi gözden geçirin lütfen...
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