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İKB, yeni marka kimliğini kullanmaya başladı

İslam Kalkınma Bankası (İKB) modern değerlerini, stratejisini ve 57 üyesiyle ilişkilerini daha iyi yansıtmak amacıyla yeni marka kimliğini hayata geçirdi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:56
İKB, yeni marka kimliğini kullanmaya başladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük çok uluslu ve çok taraflı kalkınma bankalarından İKB, önemli bir stratejik reform gerçekleştirerek, yeni marka kimliğini oluşturdu.

Eski Suudi Arabistan Hac Bakanı ve İKB Başkanı Bandar Hajjar liderliğinde tasarlanan ve bankanın geleneksel rolünü yeniden dizayn eden yeni kimlik, kurumun modern değerlerini, stratejisini ve 57 üyesiyle ilişkilerini daha iyi yansıtmayı amaçlıyor.

Bankanın ortaklıklarını, teknolojiyi, yenilikleri ve küresel katılımı modernleştirici programı merkezine alan yeni marka kimliği, kurum mirasının temel değerlerini korurken, moderniteye, bağımsızlığa ve şeffaflığa işaret ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:56
  1. Eski Suudi Arabistan Hac Bakanı

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