İkamet izinleri rekora koşuyor

Türkiye’de ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş sayısı 2017 yılına göre yaklaşık % 20 artışla 2018 yılında 681 bin 855’e ulaştı. Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere verilen öğrenci ikamet izni belgesi rakamı da 63 bin 781 olarak kaydedildi.

70 BİN İLE IRAKLILAR İLK SIRADA

Ülkelerindeki savaşlardan ve iç kargaşalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan yabancı uyruklu vatandaşların, yasal talepleri doğrultusunda ikamet izni verilen yabancı uyruklu vatandaşların sayısı 681 bin 855’e ulaştı. Yıllara göre yapılan karşılaştırmalarda geçtiğimiz yıl toplam 593 bin 151 olan ikamet izni ile ülkemizde bulunanların sayısı 2018 yılının ilk 4 ayında 681 bin 855’e yükselmesi dikkat çekiyor. 10 yıl önce 2008 yılında ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu vatandaş rakamı 174 bin 926 olarak gerçekleşmişti. İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye’de yaşayan milyonlarca yabancı uyruklu vatandaştan 2017 yılı itibari ile ikamet izni alanlar arasında birinci sırada 70 bin 364 kişi ile Irak vatandaşları yer alıyor. Iraklı vatandaşları, Suriyeliler 65 bin 348 ile takip ederken yine savaşların yaşandığı Afganistan ve Ukraynalı vatandaşlar da Türkiye’ye sığınanlar arasında bulunuyor. Türkiye’den ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaşların büyük bölümünü 383 bin 839 rakamı ile kısa dönem ikamet izni alanlar oluştururken, çalışma izni alanların sayısı 56 bin 024 ile dikkat çekiyor. Aile nedeniyle ikamet izni alanların sayısı da 67 bin 740’a ulaşmış durumda.

ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ TÜRKİYE

Türkiye’de öğrenim görmek için ikamet izni alan öğrencilerin sayısında verilerde dikkat çeken rakamlar da yer alıyor. Göç idaresi genel müdürlüğünün verilerine göre Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere verilen öğrenci ikamet izni sayısı 63 bin 781’e ulaştı. Verilerin bir diğer dikkat çeken bölümü ise Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin illere göre dağılımı. Türk İslam medeniyetinin 100’lerce yıl başkentliğini yapmış İstanbul yabancı uyruklu vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Bu nedenle ülkemizde ikamet izni alarak yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların 355 bin 379’u İstanbul’u tercih ediyor. En az tercih edilen il ise 27 kişi ile Tunceli.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 26.04.2018 tarihi itibari ile ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş sayısı 681 bin 855’e ulaşırken, bunların 70 bin 364’ü Irak vatandaşı. Iraklıları, 65 bin 348 rakamı ile Suriyeliler takip ediyor.