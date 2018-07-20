İKA’dan esnafa 248 milyonluk destek

Akyılmaz, yazılı açıklamasında, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da kalkınmayı sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Mali desteklerin yanında girişimci projelerin bölgeye kazandırılmasında öncü olduklarına dikkati çeken Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2010-2018 yılları arasında bölgemize yaklaşık 150 milyon lira destek sağladık. Sağladığımız bu destek bölgemizde 248 milyon liralık yatırıma aracı oldu. Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile sanayi ile iş birliği içinde “odaklı eğitimler” verilip işletmelerin kalifiye personel sorunlarına çözüm üretilecek” dedi.