0553 313 94 23

İKA’dan esnafa 248 milyonluk destek

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2010-2018 yılları arasında bölgemize yaklaşık 150 milyon lira destek sağladık. Sağladığımız bu destek bölgemizde 248 milyon liralık yatırıma aracı oldu” ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:05
İKA’dan esnafa 248 milyonluk destek

Akyılmaz, yazılı açıklamasında, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da kalkınmayı sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Mali desteklerin yanında girişimci projelerin bölgeye kazandırılmasında öncü olduklarına dikkati çeken Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2010-2018 yılları arasında bölgemize yaklaşık 150 milyon lira destek sağladık. Sağladığımız bu destek bölgemizde 248 milyon liralık yatırıma aracı oldu. Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile sanayi ile iş birliği içinde “odaklı eğitimler” verilip işletmelerin kalifiye personel sorunlarına çözüm üretilecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 12:05
  1. Kilis
  2. Gaziantep
  3. Adıyaman
  4. İpekyolu Kalkınma Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'a trafik müjdesi! Yıl sonuna kadar açılacak
    1. İstanbul'a trafik müjdesi! Yıl sonuna..
    2. Öğretmenlere sağlık özrü kolaylığı..
    3. Türkiye artık olağan halde
    4. Şimdi de Vehhabiliği inkar ettiler!
    5. CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor
    6. Çarptığı köpeği yol kenarına çekmek..
    7. Unutulan valizden çıkanlar şoke etti!..
    8. Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban..
    9. Havalimanında rezalet! Sarhoş kadın..
    10. Oktar Babuna Yahudi mi? Kim bu Oktar..
    11. İşte Yahudi ulus devletinin perde..
    12. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları..
    13. Bakan açıkladı! İşte toplam sayı
    14. Atak ihracatın da gözbebeği oldu
    15. TSK açıkladı: 43 terörist öldürüldü!
    16. Kadrolu işçiye sendika uyarısı
    17. Samsun'da halk sokağa çıkamıyor!
    18. Hulusi Akar'dan bedelli askerlik..
    19. İKA’dan esnafa 248 milyonluk destek
    20. Acıbadem Üniversitesi ücretleri taban..
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti