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Dünya İİT'den Ermenistan'a çağrı
Dünya

İİT'den Ermenistan'a çağrı

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'a yönelik tekrar eden saldırıları İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından kınandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 00:46:00 -
İİT'den Ermenistan'a çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği, Azerbaycan topraklarındaki çeşitli noktalara düzenlediği, sivil can kayıplarına sebep olan saldırılarının dikkatle izlendiği belirtildi.

İİT Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik tekrar eden saldırı ve kışkırtmalarının şiddetle kınandığını ve teşkilatın Azerbaycan halkının yanında olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarından Ermenistan'ın derhal çekilmesini isteyen İİT, Ermenistan ve Azerbaycan çatışmasının, Azerbaycan'ın otoritesine saygı duyularak siyasi yollardan çözülmesini vurguladı.

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