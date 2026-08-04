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İSLAM İhya Vakfı’ndan icazet merasimi! Tac giyen 33 hafıza umre müjdesi
İSLAM

İhya Vakfı’ndan icazet merasimi! Tac giyen 33 hafıza umre müjdesi

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İhya Vakfı’ndan icazet merasimi! Tac giyen 33 hafıza umre müjdesi

İstanbul’da hafızlık eğitimini tamamlayan 33 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin yanı sıra hocaları, anneleri ve babalarının da umreye gönderileceğini açıkladı.

İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Gülsüm Hanım İhya Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 33 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 33 hafızı umreye göndereceklerini müjdeledi.

 

İhya Vakfı’nın 30. kuruluş yılı kapsamında, 25 Temmuz 2026 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi Davut Gül, İhya Vakfı Başkanı Abdullah Özcan, Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım, vakıf yöneticileri, hocalar, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Vali Gül: 33 hafız umreye gönderilecek

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış ve protokol konuşmalarının yanı sıra sinevizyon gösterimleri gerçekleştirildi. Hafızlık eğitimlerini tamamlayan 33 öğrenci sahneye davet edilerek taçları takıldı, icazet belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bir hafızın yetişmesinin öğrencilerin gayretinin yanı sıra hocaların ve ailelerin fedakârlığıyla mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bir hafızın yetişmesinde en büyük emek; fedakâr hocalarımızın, anne ve babalarımızın sabrı, duası ve gayretiyle ortaya çıkıyor. Rabbimiz emek veren herkesten razı olsun.”

 

Vali Gül, hafızlıklarını tamamlayan 33 öğrencinin umreye gönderileceğini açıklayarak müjdenin, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan hocaları ve ailelerini de kapsayacağını söyledi: “33 hafızımız olmuş. İnşallah Allah nasip ederse kendilerini umreye göndereceğiz. Bu çocuklarımız tesadüfen hafız olmadı; onların hocaları var, hocalarını da göndereceğiz. Annelerinin katkıları çok fazla, annelerini de göndereceğiz. Bir de biliyorsunuz, Nüfus ve Aile 10 Yılı var. Bu ne demek? Ailelerin güçlenmesi demek. Babalarını da göndereceğiz.”

 

Öğrencilerle birlikte hocaları, anneleri babaları da umreye gidecek

Vali Gül’ün, 33 hafız öğrenciyle birlikte hocalarını, annelerini ve babalarını da umreye gönderme müjdesi, salonda büyük sevinçle karşılandı. Gül, Nüfus ve Aile 10 Yılı vurgusuyla güçlü aile yapısının korunmasının ve ailelerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Merasim kapsamında hafızlık eğitimine yeni başlayan 25 öğrenciye ilk Kur’an-ı Kerimleri takdim edilirken, bir günde ezber hatim okuma başarısı gösteren öğrenciler de özel ödüllerle onurlandırıldı.

 

Kur’an-ı Kerim’i kalplerine nakşeden 33 hafızın icazet sevincine ortak olunan program, yapılan dualar ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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