  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şehidin ailesine acı haber verildi
Kahramanmaraş’ta ‘tam kapanma’ kuralları
Fransa'da 39 kişi gözaltına alındı
Rıdvan Yılmaz: Gol attığım için gözlerim doldu
Dünya İhvan'dan Türkiye açıklaması: Halel getirmeyiz
Dünya

İhvan'dan Türkiye açıklaması: Halel getirmeyiz

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye'nin istikrarına ve güvenliğine halel getirmemeyi teyit ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 00:52:00 -
İhvan'dan Türkiye açıklaması: Halel getirmeyiz

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve halk olarak tüm Türkiye'yi takdir ettiklerini, ülkenin istikrar ve güvenliğine zarar vermemeye ve tüm yasalar ile geleneklerine saygı gösterme konusuna bağlı olduklarını açıkladı.

Ankara'ya heyet geliyor

İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir yaptığı yazılı açıklamada, başta İhvan olmak üzere Türkiye tarafından siyasi mülteci olarak kabul edilen muhtelif Mısırlı siyasi güçlerin temsilcilerinin yer aldığı Mısır Dernekleri Federasyonunun Yönetim Kurulu Başkanı'nın 21 Nisan'da ilgili kurumlarla bir araya gelip Türkiye’deki Mısırlı mültecilerin taleplerini iletmek ve durumlarını açıklığa kavuşturmak amacıyla başkent Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

"Türkiye mültecilere umut oldu"

Türkiye’de güven, huzur ve selamet bulan Mısırlı mültecilerin yaşadığı sorunlara kulak veren, dertlerini dinleyen ve acılarını paylaşan tüm kurum ve kuruluşlara en derin şükranlarını sunan Munir, tüm dünyanın Türkiye halkının, Allah’tan sonra kendisinden yardım isteyen herkese kapısını açtığına ve mültecilere umut olduğuna şahit olduğunu vurguladı.

"Türkiye'ye teşekkür etmeyi bor biliriz"

Munir açıklamasında, "İhvan olarak, Cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle ve halkıyla Türkiye’ye teşekkür etmeyi borç biliyor ve bu münasebetle, misafirperverliğin karşılığını tam olarak yerine getirmekte vefalı olmayı, sorumluluklarımıza bağlı kalmayı ve halihazırda yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve geleneklere saygı duymanın yanında ülkenin istikrarına ve güvenliğine halel getirmemeyi teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! Altın fiyatları artacak mı?
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları, son haftaların en yüksek seviyelerine çıkarak 470 Türk lirasını geçti. Yatırımcılar şimdi Altın fiyatları yükselecek mi? Al..
Generallerden Merkel'e darbe: Berlin'i kuşatın
Dünya

Generallerden Merkel'e darbe: Berlin'i kuşatın

Fransa'da emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a karşı muhtıra yayınlamasının ardından Almanya'da da emekli generallerin darbe h..
Kuruluş Osman'ın Helen'i Ayşen Gürler'den samimi açıklamalar
Medya

Kuruluş Osman'ın Helen'i Ayşen Gürler'den samimi açıklamalar

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın başarılı oyuncusu Ayşen Gürler oynadığı Helen karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Fi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay