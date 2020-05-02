  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İhtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda desteği, sofralarına da sıcak yemek götürmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:57:48 -
İhtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda desteği, sofralarına da sıcak yemek götürmeye devam ediyor.


Haliliye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlatılan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımını artırarak sürdürüyor. Salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da ekipler ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına sıcak yemek götürmeye devam ediyor. Öte yandan belediye ekipleri, sosyal yardım marketinden alış veriş yapma hakkı kazanan ihtiyaç sahibi vatandaşların siparişlerini mesai kavramı olmaksızın evlerine teslim etmeyi sürdürüyor.


Belediyenin sunduğu hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı