İhtisas OSB’lerle dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturuluyor

Tarım alanında yatırımcılar için altyapısı tamamlanmış TDİOSB’ler kuruluyor. Bu OSB’ler gerek bulundukları bölgelerdeki fonksiyonu gerekse ülke üretimine sağladığı katma değer nedeniyle tarım sektörünün geliştirilmesinde önemli bir itici güç olarak görülüyor.

55 proje var

Türkiye’nin bu anlamda potansiyel arz eden her köşesinde TDİOSB projelerinin geliştirilmesine ve bu projelerin desteklenerek ülke tarımına ve ekonomisine kazandırılmasına devam edilmesi planlanıyor. Bakanlık, tarım sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak yolunda 31’i hayvansal, 24’ü bitkisel üretim olmak üzere 38 ilde 55 TDİOSB projesi yürütürken, bitkisel üretim konulu projeler içinde 13’ü jeotermal kaynaklı sera TDİOSB projesi de bulunuyor.

TDİOSB’lerde faaliyete geçen 850 üretim parselinde yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilirken, tüm üretim parsellerinin faaliyete geçmesiyle toplamda 50 bin kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor.

Sertifikalı ürün ihracı

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu, sürdürülebilir üretime dayalı, dijital tarım ve gıda ekosistemini oluşturduklarını belirten Balta, DigiGreenFoodValley markasıyla sertifikalı ürün ihraç ederek ilk etapta yıllık 250 milyon dolar döviz geliri sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Balta, “Bu tesislerde en yeni ve rekabetçi çözümleri bir araya getirerek tüm sanayicilerin faydalanabileceği ortak hizmet alanı oluşturacağız” dedi.