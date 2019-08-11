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İhsaniye Mahallesindeki 40 çocuğa yüzme eğitimi verildi

MERSİN (İHA) – Mersin’de dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği “İçimizdeki 40 Dezavantajlı Çocuğa Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında yüzmeyi öğrendi.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:46
İhsaniye Mahallesindeki 40 çocuğa yüzme eğitimi verildi

MERSİN (İHA) – Mersin’de dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği “İçimizdeki 40 Dezavantajlı Çocuğa Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında yüzmeyi öğrendi. 4 hafta boyunca devam eden yüzme kursunu başarı ile tamamlayan çocuklar, sertifikalarına kavuştu.


Mersin Kent Konseyi koordinesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçimizdeki Çocuklar Ana Komitesi, Mersin, Akdeniz, Kızkalesi ve Tarsus Rotary Kulübü ile Mersin Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle İhsaniye Mahallesi’nde yaşayan 40 çocuğa yüzme kursu verildi. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yüzmeyi öğretmek amacıyla gerçekleştirilen “İçimizdeki 40 Dezavantajlı Çocuğa Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında, 16 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında, İhsaniye Mahallesinden Macit Özcan Spor Kompleksinde bulunan yüzme havuzuna getirilen çocuklar, 4 haftada yüzmeyi öğrendi.


Çocukların hem yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri hem fiziki becerilerini geliştirmeleri hem de kendilerine güven duygusunun aşılanması amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin uzman hocaları tarafından verilen kurslar sayesinde hızlı bir şekilde yüzmeyi öğrenerek sertifikalarını aldı.


Çocuklara sertifikalarını vermek üzere Macit Özcan Spor Kompleksinde tören düzenlendi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Rotary Kulübü Başkanı Burak Hosta, Akdeniz, Kızkalesi, Tarsus Rotary Kulüplerinden yetkililer ve 2430. Bölge (İçimizdeki Çocuklar) Ana Komite Başkanı Tarık Ciğer katıldı.



“Daha çok dezavantajlı mahallelere girerek oradaki çocuklarımızı kursa alacağız”


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökbel, törende yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen projenin güzel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapan çok değerli paydaşlarımız var. Bu değerli paydaşlarımızla bu projenin daha sonraki aşamalarında daha çok geliştirerek, daha çok dezavantajlı mahallelere girerek oradaki çocuklarımızı, başta yüzme olmak üzere birçok kursa alacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yaklaşık 14 branşta spor okullarımız var. Burada da çok değerli arkadaşlarımız yetenekleri ile ilgili sporları yapmakta. Ben bu projenin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Siz çocuklar için daha fazla şeyler yapmak istiyoruz”


Mersin Kent Konseyi Başkanı Lokmanoğlu da çocuklar için hep daha fazlasını yapmak istediklerini ifade ederek, “Mersin Kent Konseyi’nin her zaman çok sevdiği bir proje. Birliktelik projesi. Paydaşlarla birlikte yaptığımız bir proje. Siz çocuklar için daha fazla şeyler yapmak istiyoruz. Bu yaz günü de sizlere bir şey öğretebildiysek çok mutluyuz” diye konuştu.


Mersin Rotary Kulübü Başkanı Hosta ise “Çok keyifli bir projeydi. Umarım sizler de çok keyif almışsınızdır. Sizlerle olmaktan biz çok mutluyuz. İnşallah bunun devamı da gelecek” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından çocuklara sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:46
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