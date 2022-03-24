İhsan Şenocak'ten 'Diyanet'ten kovuldu' yalanına cevap! 'Bunlar gazeteci değil hokkabaz'

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Hakkında başlatılan linç kampanyalarında bazı basın kuruluşları tarafından, "Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak" ifadesi ile hedef alınan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkisinin kesilme sürecini yeniakit.com.tr'ye anlattı. Dr. Şenocak, "Bunlar gazeteci değil, hokkabaz." dedi.

'Önce 3 ay açığa alındım'

"Ben Diyanet'ten kovulmadım." diyerek sözlerine başlayan Dr. İhsan Şenocak, "Bu çevreler vaazlarım üzerinden Diyanet'e hücum edince maalesef Müslümanlar mukaddesatını savunma cesaret ve şecaatini gösteremediğinden, Diyanet bana soruşturma açtı. 'Niye bunları söyledin?' dediler. Ben de müfettişin sorularına cevap verirken her konuşmamın bir ayete ya da hadise dayandığı cevabını verdim. Hadise üzerine, Diyanet beni üç ay açığa aldı." ifadelerini kullandı.

'Sinop'a Uzman olarak tayin edilince istifa ettim'

Açığa alındıktan üç ay sonra aynı göreve döndüğünü belirten Dr. Şenocak, "Medya tekrar baskı yaptı. Diyanet beni bu defa tenzil-i rütbe ile Sinop'a Uzman olarak gönderdi. 'Uzman' olarak gönderince kendim istifa ettim. Yani Diyanet beni atmadı, kovmadı." dedi.

'Diyanet makamı inşallah hep kalacak'

İhsan Şenocak Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığının önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

Diyanet İşleri Başkanlığı Osmanlı'daki Meşihat'ın devamıdır. Diyanet'in aleyhinde asla konuşmadım, bir kardeşimin de konuşmasını tasvip etmem. Makamlardaki insanlar gelip geçicidir ama o makam inşallah hep kalacak.

İmam, Vaiz, Müftü kardeşlerim Peygamberimiz'in (SAV) halefidirler. Orası yaralanırsa İslamiyet sarsılır. O zaman da söyledim. 'Benim üzerimden açıklama yaparak Diyanet'e saldıranlardan asla razı değilim' dedim.