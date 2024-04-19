İhsan Şenocak'tan Uğur Dündar açıklaması! 'Kadının beyanı esastır' diyenler ne zaman devreye girecek?

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan kızı, ablasının babasının da Uğur Dündar olduğunu iddia etti.

İddianın uzun yıllardır taraflar arasında görüşüldüğü ve konunun mahkemelik olduğu öğrenildi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, art arda gelen rezil haberlerden sonra açıklamada bulundu.

Dr. Şenocak, “Kadının beyanı esastır” diyenler, ilanla babalarını arayan şu 4 genç kız için ne zaman devreye girecek?" diye sordu.

İhsan Şenocak iddialara sert tepki göstererek, "Dört tane genç kızın bir ünlü aktöre ve gazeteciye babalık davası açması göstermektedir ki çağdaş yobazlar dünyasında kapılı kapılar arkasında kadınlar istismar edilmekte, bir kadını birden fazla namussuz igfal etmekte ve tarihin en büyük kadın istismari yaşanmaktadır. 22 yıldır İslam hassasiyeti olanların idaresindeki iktidar ve onun aile bakanlığı bu namussuz ilişkileri deşifre etseydi gençliğin önemli bir bölümü namus yobazlarına ve onların küfürbaz yoluna aşık olmayacak, muazzez İslam yoluna bağlı kalacaktı." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak sözlerine şöyle devam etti:

Elhamdülillah. Biz Müslümanız. Yolumuz iffet ve haya yoludur. Bir erkeğin eşi ve annesi gibi yakınları dışında bir kadınla kapalı bir mekanda baş başa kalmasının haram olduğunu söyleriz. Bir adam çıkar da şeyh olduğunu iddia eder ve bir kadınla başbaşa kalırsa bu şeyh değil, şeytanların şeyhidir. İlk olarak kürsüye çıktığım çocukluk çağından beri hep bu hakikati söyledik çağdaş yobazlar gibi, Müslümanların içine sızan namussuzları da telin ettik. Ne var ki devrimbaz kodamanların sefil dünyasına kör kalanlar, Müslüman görünümlü birkaç ahlak yobazının iffetsiz ameliyesinden hareketle bütün bir ehli imana sövdü. Genellemelerle en iffetli insanlara en iffetsiz haller isnat edildi.

Batıya mahkum olanlara özentiden kurtulamayanlar şeriatın tesettür ve mahremiyet buyruklarının anlatılmasına yasak koyarken sonuna kadar ahlak yobazların yolunu açtı. “Kadının beyanı esastır.” diyerek Yusuf hocayı aldatılan kızının iftirasıyla mahkum edenler dört tane kızın beyanını esas alıp ünlü namus yobazlarını niçin cezalandırmaz?! Ey Kadem ve Aile Bakanlığı! Sizin gücünüz sadece Müslümana mı yeter?! EY İslam‘dan bi haber yetiştirilen bu toprakların asil kızı! Senin hukukunu genç kızları ilanla baba aramak zorunda bırakan bu namus yobazlarının dünya görüşü değil, İslam korur.