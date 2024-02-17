İhsan Şenocak’tan sosyal medyayı sallayan sözler! ‘Kur'an'ı kapat kadını aç' zihniyetine cevap

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Dur durak bilmeyen fıkıh doktoru İhsan Şenocak Hoca, sohbetlerine devam ediyor.

Şenocak sosyal medya hesabından paylaştığı sohbetinde ‘Kur'an'ı kapat kadını aç' zihniyetine verdi.

"100 yıldır bir Fatih bir Yavuz bir Barbaros bir Sinan yetiştirebildi mi?"

“Kur’an’ı kapat, kadını aç!' diyen Falih Rıfkı’nın izinde gidenler 100 yıldır bir Fatih bir Yavuz bir Barbaros bir Sinan yetiştirebildi mi?" diyen İhsan Şenocak, Kur'an-ı Kerim'e dönüş çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Allah‘ın kitabına dönersek yine Fatihler yetiştirir, fetihlere hasret kalan muazzez milletin boynuna yeni zafer madalyaları takarız."

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İşte İhsan Şenocak Hoca'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı:

“Kur’an’ı kapat, kadını aç!” diyen Falih Rıfkı’nın izinde gidenler 100 yıldır bir Fatih bir Yavuz bir Barbaros bir Sinan yetiştirebildi mi? Yeniden Allah‘ın kitabına dönersek yine Fatihler yetiştirir, fetihlere hasret kalan muazzez milletin boynuna yeni zafer madalyaları takarız.