İhsan Şenocak'tan sert tepki: 'Kubur faresi'

İBB'nin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulundu. Yanardağ yaptığı programda, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

Yanardağ'a İlahiyatçı İhsan Şenocak'tan tepki geldi.

Şenocak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine suikast planlayan Jorris'i yakaladıktan sonra Avrupa'da Osmanlı adına ajan olarak kullanan bir ferasetin, Yıldız Camii çıkışı bomba patladığında dimdik ayakta durup milletini "Korkmayın" diye teskin eden cesaretin sahibi #UluHakanAbdulhamidHan'ı kubur fareleri anlayamaz."