0553 313 94 23

İhsan Şenocak'tan sert tepki: Kadın taciri medya en az onlar kadar namussuzdur

İFAM Başkanı Dr. İnsan Şenocak, sosyal medya hesabından İngiltere'nin başkenti Londra'da artan kadın tacizlerine ilişkin dikkat çeken çeken açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2019 Salı 20:03
İhsan Şenocak'tan sert tepki: Kadın taciri medya en az onlar kadar namussuzdur

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İnsan Şenocak, Londra'da artış gösteren taciz olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Taciz olaylarının engellemesine yönelik "Erkeği haya, kadını da tesettür ve mahremiyetle özgürleştiren İslam'dan başka çareniz var mı?" ifadelerini kullanan Şenocak, medyaya da tepki gösterdi.

 

"Kadın taciri medyada namussuzdur"

Dr. İnsan Şenocak, Twitter'da yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Hürriyet'in haberine göre; fuhuş albümü medyanın 150 yıllık kıblesi Londra'da tacizde büyük bir artış varmış.

Manzara biz de farklı mı? Erkeği haya, kadını da tesettür ve mahremiyetle özgürleştiren İslamdan başka çareniz var mı?

Kadın taciri medya en az tacizciler kadar namussuzdur"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 20:03
  1. Dr. İnsan Şenocak
  2. Twitter
  3. İnsan Şenocak
  4. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi
  5. İFAM

YORUM YAZ

  • Ziya Ziya 7 dk önce
    Ağzına sağlık hocam iyiki varsınız
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ16 dk önce
    Medya tam olarak kadın tacirliği yapıyor. Sn. İhsan hocam bu konudaki görüşlerine tamamen katılıyorum. Medyada her alanda kadınlar bir meta gibi kullanılıyor. Maalesef durum bu. Çok yazık.
  • Vatandaş Vatandaş 19 dk önce
    Hocam neden kenardan, kıyıdan, köşeden konuşuyorsunuz?Bunları herkes konuşur. Bunlar basit işler. İstanbul sözleşmesi hakkında, ömür boyu nafaka hakkında, Kuranda Velayetin babanın olduğu hakkında ve bununla ilgili yasa düzenlemesi yapmayan AKP hakkında neden tek laf etmiyorsunuz? Artık herkes diyor ki hocalar da güven kalmadı, gerçekleri konuşmuyor diyor. 17 yıldır neden konuşmuyorsunuz? Geçenlerde Nurettin hoca konuştu. Ama 17 yıl sonra konuştu. Tek konuşma olsa da ses getirdi. Keşke her hafta aynı konudan konuşsa. Geçen hafta herkes Nurettin hocayı konuştu. 50 milyon insan onu konuştu. Hani hakkı heryerde söylerdiniz?Hani Allah'tan başka kimseden korkmazdınız? Korkmuyorsanız neden susuyorsunuz?Artık millet yemiyor be hocam. Hakkı haykırmadığınız müddetçe millet yemiyor. Emin ol yemiyor.
  • enesenes25 dk önce
    Hocam Allah razı olsun
  • AhmetAhmet33 dk önce
    Ingiltere de kadın taciz olaylarının artmasını anlıyorüm da müslüman olan ulkemizde artmasinı anlayamıyorum,yoksa bizler de mi ingilizleştik.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'
  1. 'A'dan Z'ye saldırıyı İran yaptı'
  2. Türkiye Özbekistan'da altın arayacak!
  3. '#OurVoiceErdogan' dünya gündeminde
  4. Erdoğan'dan sert 'İsrail' tepkisi: BM..
  5. Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure..
  6. Korkutan açıklama: İstanbul'da 7,5..
  7. İran'dan Fransa'nın çabalarına cevap!
  8. Nazlı Ilıcak'tan Başkan Erdoğan'a..
  9. Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına..
  10. Ve harekete geçildi... Mercek altına..
  11. Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
  12. Trump'tan Ukrayna açıklaması
  13. Fransa'dan ABD-İran gerilimi açıklaması
  14. İhsan Şenocak'tan sert tepki: Kadın..
  15. Erdoğan'dan dünyaya 'Güvenli Bölge'..
  16. ABD'den vatandaşlarına "artan..
  17. 'İngiltere 31 Ekim'de AB’den ayrılacak'
  18. Erdoğan'dan BM kürsüsünde 'nükleer'..
  19. 'Bunun sonunda kan dökülecek...'..
  20. Erdoğan - Merkel görüşmesinin..
  21. BM'de 'Binali Yıldırım' sürprizi!
  22. Yücel İldiz: Bu haftayı da kayıpsız..
  23. İstanbul Sözleşmesi'nin Denetleyicisi..
  24. Cem Öğretir’e ne oldu? Cem Öğretir..
  25. "Müslüman olduğum için son derece..
  26. Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadele"..
  27. Kritik görüşme sonrası Kurtulmuş'tan..
  28. MHP'de kritik tarih belli oldu!
  29. Volkan Bozkır kimdir? Türkiye'nin BM..
  30. Afrin’de patlama! Ölü ver yaralılar var
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

25 Eylül 2019
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"