İhsan Şenocak'tan sert tepki: Kadın taciri medya en az onlar kadar namussuzdur

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İnsan Şenocak, Londra'da artış gösteren taciz olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Taciz olaylarının engellemesine yönelik "Erkeği haya, kadını da tesettür ve mahremiyetle özgürleştiren İslam'dan başka çareniz var mı?" ifadelerini kullanan Şenocak, medyaya da tepki gösterdi.

"Kadın taciri medyada namussuzdur"

Dr. İnsan Şenocak, Twitter'da yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Hürriyet'in haberine göre; fuhuş albümü medyanın 150 yıllık kıblesi Londra'da tacizde büyük bir artış varmış.

Manzara biz de farklı mı? Erkeği haya, kadını da tesettür ve mahremiyetle özgürleştiren İslamdan başka çareniz var mı?

Kadın taciri medya en az tacizciler kadar namussuzdur"