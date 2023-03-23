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Gündem İhsan Şenocak'tan Müslümanlara 'birleşin' çağrısı! 'İttifakta rahmet vardır'
Gündem

İhsan Şenocak'tan Müslümanlara 'birleşin' çağrısı! 'İttifakta rahmet vardır'

Yeniakit Publisher
2023-03-23 22:03:00 -
İhsan Şenocak'tan Müslümanlara 'birleşin' çağrısı! 'İttifakta rahmet vardır'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Müslümanlara yönelik "birleşin" çağrısı yaptığı mesajında, "İttifakta rahmet, ayrılıkta azap vardır." dedi.

Türkiye adım adım seçime giderken, ittifaklarda da son çalışmalara yürütülüyor.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Cumhur İttifakı'na katılma davetine olumsuz cevap veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Şenocak'a üstü kapalı mesaj gönderdi.

"Ey Peygamberi, kıblesi, bayramda sevinci, Arafat'ta vakfesi, Kudüs'te hasreti, Çanakkale'de makberi, Ayasofya'da zaferi bir olan Müslümanlar!" diye başlayan Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Allah'ın Kitabında birleşin! İttifakta rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah Teala’nın rızası ittihada bağlıdır. Rıza-i ilahiyi kaybeden her şeyi kaybeder.
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