İhsan Şenocak'tan Mehmet Görmez'e eleştiri! 'Çok tehlikeli bir ifade'

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Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamada bulunan Mehmet Görmez, "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır." dedi.

"Onların gönülleri Rabbe karşı kırık, devlete karşı buruk hatta biraz da öfkeli olabilir." diyen Görmez, "Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak hayatlarına rahmetle şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir. Milletimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Görmez'in sözlerini yorumlayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Müminlerin kalbi 'haşa' Allah Azze ve Celle’ye kırık olabilir mi? Çok çok tehlikeli bir ifade." dedi.

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