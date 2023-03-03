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İSLAM İhsan Şenocak'tan Mehmet Görmez'e eleştiri! 'Çok tehlikeli bir ifade'
İSLAM

İhsan Şenocak'tan Mehmet Görmez'e eleştiri! 'Çok tehlikeli bir ifade'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kahramanmaraşlı merkezli depremlere ilişkin açıklamasında, "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır." ifadelerini kullanan Mehmet Görmez'i eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 23:55:00 - 2023-03-04 00:28:30

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamada bulunan Mehmet Görmez, "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır." dedi.

"Onların gönülleri Rabbe karşı kırık, devlete karşı buruk hatta biraz da öfkeli olabilir." diyen Görmez, "Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak hayatlarına rahmetle şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir. Milletimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Görmez'in sözlerini yorumlayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Müminlerin kalbi 'haşa' Allah Azze ve Celle’ye kırık olabilir mi? Çok çok tehlikeli bir ifade." dedi.
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