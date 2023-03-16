İhsan Şenocak'tan manidar 'kırmızı çizgi' mesajı!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kahramanmaraş merkezli depremlerle, deprem bölgesini etkileyen sel felaketini manidar bir mesajla yorumladı.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra aynı bölgede sel felaketi de yaşandı.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, dikkat çeken bir mesajla, yaşanan felaketleri yorumladı.
"Musibet yağıyor. Allah Teala bize acziyetimizi gösteriyor." diyen Dr. Şenocak, şu eleştiri de bulunarak manidar ifadeler kullandı:
İbret alıp, istiğfar etme yerine kadın cinayetlerini artıran, boşanma oranlarını patlatan hasılı Allah Teala'ya -haşa- “hükümlerin ailede geçmez” diyen kanun maddelerine kırmızı çizgi dersek daha çok belâya müstahak oluruz.
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