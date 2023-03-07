İhsan Şenocak'tan kalplere dokunan deprem mesajı!

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit TV canlı yayınında konuştu.

"Deprem olduğunda en muhkem saraylarda oturan ABD, Çin başkanı da titrer." diyen Dr. Şenocak, Müslümanları şöyle uyardı:

Musibet anında senin gibi titreyenlerin sözlerine göre değil, yerleri de insanı da titreten Allah Aze ve Celle'nin talimatlarına göre yaşa!

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