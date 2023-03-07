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İSLAM İhsan Şenocak'tan kalplere dokunan deprem mesajı!
İSLAM

İhsan Şenocak'tan kalplere dokunan deprem mesajı!

Akit TV canlı yayınında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, deprem felaketine ilişkin kalplere dokunan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 22:55:00 - 2023-03-07 22:57:21

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit TV canlı yayınında konuştu.

"Deprem olduğunda en muhkem saraylarda oturan ABD, Çin başkanı da titrer." diyen Dr. Şenocak, Müslümanları şöyle uyardı:

Musibet anında senin gibi titreyenlerin sözlerine göre değil, yerleri de insanı da titreten Allah Aze ve Celle'nin talimatlarına göre yaşa!
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