İhsan Şenocak'tan kalplere dokunan deprem mesajı!
Akit TV canlı yayınında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, deprem felaketine ilişkin kalplere dokunan ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit TV canlı yayınında konuştu.
"Deprem olduğunda en muhkem saraylarda oturan ABD, Çin başkanı da titrer." diyen Dr. Şenocak, Müslümanları şöyle uyardı:
Musibet anında senin gibi titreyenlerin sözlerine göre değil, yerleri de insanı da titreten Allah Aze ve Celle'nin talimatlarına göre yaşa!
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