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Gündem İhsan Şenocak'tan İsrail tepkisi! 'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'
Gündem

İhsan Şenocak'tan İsrail tepkisi! 'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'

Yeniakit Publisher
2023-04-09 23:55:00 - 2023-04-09 23:58:56
İhsan Şenocak'tan İsrail tepkisi! 'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak öncülüğündeki İFAM üyeleri, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmünü protesto etti.

Dr. İhsan Şenocak öncülüğünde bir araya gelen İFAM üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslüman Filistinlilere yönelik zulmünü protesto etti.

Eylemde konuşan Dr. Şenocak, Anadolu insanının Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya bağlılığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Evlatlarını Kudüs ve Mescid-i Aksa ninnileriyle büyüten annelerin çocukları Anadolu'yu yeniden Osmanlı gibi bir cihan devletine dönüştürdüklerinde, emperyalizmanın İsrail isimli karakolunu sallaya sallaya Akdeniz’e dökecek. Sabah namazı gençliğinin bakışlarında o karalılık vardı.

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