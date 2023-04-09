İhsan Şenocak'tan İsrail tepkisi! 'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak öncülüğündeki İFAM üyeleri, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmünü protesto etti.
Dr. İhsan Şenocak öncülüğünde bir araya gelen İFAM üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslüman Filistinlilere yönelik zulmünü protesto etti.
Eylemde konuşan Dr. Şenocak, Anadolu insanının Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya bağlılığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:
Evlatlarını Kudüs ve Mescid-i Aksa ninnileriyle büyüten annelerin çocukları Anadolu'yu yeniden Osmanlı gibi bir cihan devletine dönüştürdüklerinde, emperyalizmanın İsrail isimli karakolunu sallaya sallaya Akdeniz’e dökecek. Sabah namazı gençliğinin bakışlarında o karalılık vardı.