İhsan Şenocak'tan 'Ertuğrul Bey' mesajı
İlahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanların birleşmesiyle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
İlahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanların birleşmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Şenocak, Twitter hesabından, "Söğüt'te Muhammed Ertuğrul Bey'in çadırında Kosova, Mohaç zaferlerini düşünmek nasıl hayalcilik değilse, dağılan Bilad-ı İslam'ı tek bir sancak altında toplayıp küfrü bozguna uğratmak da aynı şekilde hayalcilik değildir." diye yazdı.
Şenocak, tweetinin devamında şunları kaydetti:
"Zor olsa da olacak. Müminler birleştiği gün küffâr dağılacak."
İşte o tweet: