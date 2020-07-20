  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İhsan Şenocak'tan 'Ertuğrul Bey' mesajı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanların birleşmesiyle ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 00:54:00 -
İhsan Şenocak'tan 'Ertuğrul Bey' mesajı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanların birleşmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Şenocak, Twitter hesabından, "Söğüt'te Muhammed Ertuğrul Bey'in çadırında Kosova, Mohaç zaferlerini düşünmek nasıl hayalcilik değilse, dağılan Bilad-ı İslam'ı tek bir sancak altında toplayıp küfrü bozguna uğratmak da aynı şekilde hayalcilik değildir." diye yazdı.

Şenocak, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Zor olsa da olacak. Müminler birleştiği gün küffâr dağılacak."

İşte o tweet:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı