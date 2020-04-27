İhsan Şenocak'tan çağrı: Çöpe atmak için ne bekliyorsunuz?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın eşcinsellikle ilgili hükmünü söylediği için Ankara Barosunca çirkin ithamlarla hedef alındı. Yaşanan skandalın ardından açıklama yapan İlahiyatçı İhsan Şenocak, bu saldırıya cüret edilmesinin arkasında İstanbul Sözleşmesi'nin olduğunu bildirdi.
yeniakit.com.tr İslam'ın eşcinsellikle ilgili hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sapkınların avukatlığını üstlenen Ankara Barosunca çirkin ithamlarla hedef alındı.
Yaşanan skandalın ardından, İlahiyatçı İhsan Şenocak, bu saldırıya cüret edilmesinin arkasında İstanbul Sözleşmesi'nin olduğunu bildirdi.
"Batan Batının batıran kanunlarını çöpe atmak için ne bekliyorsunuz?"
Twitter'dan açıklama yapan Şenocak, "Lut kavmi bağlılarının yüzyıldır eşcinselliği 'hayvandan daha aşağı bir hayat' olarak anlatıp, gençleri büyük fitneye karşı uyaran DİYANETİ bugün hedef almaya cüret etmesinin arkasında İSTANBUL SÖZLEŞMESİ vardır." ifadelerini kullandı.
Şenocak, "Batan Batının batıran kanunlarını çöpe atmak için ne bekliyorsunuz?!" diye sordu.
İşte o tweet: