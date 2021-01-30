İhsan Şenocak’tan Boğaziçi’ndeki İslam düşmanlarına ayar! “Bedenleri burada olsa da…”

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci görünümlü sapkın provokatörler tarafından yüce dinimiz İslam’a rezil bir saldırı yapıldı. Eylemler sırasında bir posterin üzerinde Kabe’nin resmedildiği ve üstüne de yılan tasviri çizildiği görüldü. Aynı zamanda söz konusu poster yere serilerek Kabe resmi ayaklar altına alındı.

Bu rezil olay sonrasında emniyet güçleri harekete geçerken, 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medyada söz konusu görüntüler büyük tepki çekti. On binlerce vatandaş, Kabe’nin ayaklar altına alındığı mide bulandırıcı olaya sert tepki gösterdi.

İlahiyatçı İhsan Şenocak da söz konusu görüntülere sert çıktı. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şenocak şunları yazdı:

“Kabe-i Muazzama’dan ruh ve ilham alınarak fethedilen İstanbul’da Kabe’nin resmini çiğneyenlerin bedenleri bu topraklarda olsa da akılları ve ruhları, fetih günü Sultan Fatih’in muhteşem ordusunun ayakları altında çiğnenen Bizans’la beraberdir.

Kabe-i Muazzamayı çiğneyenler,bin yıl Onun muhafızı olarak istihdam edilen bu aziz milletin değil,Kabeyi muhafaza gayesiyle çıktığı akınlarda atının ayağı altında çiğnenen kilesenin çocuğudur. #BogaziciLgbtRezaleti Siyasi irade İstanbul sözleşmesinin iptali için daha ne bekler?!”