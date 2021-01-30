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Gündem İhsan Şenocak’tan Boğaziçi’ndeki İslam düşmanlarına ayar! “Bedenleri burada olsa da…”
Gündem

İhsan Şenocak’tan Boğaziçi’ndeki İslam düşmanlarına ayar! “Bedenleri burada olsa da…”

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Boğaziçi Üniversitesi’nde süren eylemlerde Kabe resmini yere atarak provokasyona imza atan İslam düşmanları için, “Bedenleri Fatih’in fethettiği İstanbul’da olsa da akılları ve ruhları Bizans’ta” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 10:34:00 -
İhsan Şenocak’tan Boğaziçi’ndeki İslam düşmanlarına ayar! “Bedenleri burada olsa da…”

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci görünümlü sapkın provokatörler tarafından yüce dinimiz İslam’a rezil bir saldırı yapıldı. Eylemler sırasında bir posterin üzerinde Kabe’nin resmedildiği ve üstüne de yılan tasviri çizildiği görüldü. Aynı zamanda söz konusu poster yere serilerek Kabe resmi ayaklar altına alındı.

Bu rezil olay sonrasında emniyet güçleri harekete geçerken, 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medyada söz konusu görüntüler büyük tepki çekti. On binlerce vatandaş, Kabe’nin ayaklar altına alındığı mide bulandırıcı olaya sert tepki gösterdi.

İlahiyatçı İhsan Şenocak da söz konusu görüntülere sert çıktı. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şenocak şunları yazdı:

Kabe-i Muazzama’dan ruh ve ilham alınarak fethedilen İstanbul’da Kabe’nin resmini çiğneyenlerin bedenleri bu topraklarda olsa da akılları ve ruhları, fetih günü Sultan Fatih’in muhteşem ordusunun ayakları altında çiğnenen Bizans’la beraberdir.

Kabe-i Muazzamayı çiğneyenler,bin yıl Onun muhafızı olarak istihdam edilen bu aziz milletin değil,Kabeyi muhafaza gayesiyle çıktığı akınlarda atının ayağı altında çiğnenen kilesenin çocuğudur. #BogaziciLgbtRezaleti Siyasi irade İstanbul sözleşmesinin iptali için daha ne bekler?!

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Yorumlar

sizofren savar

NUFUS KAGIDINDAKİ İSLAM İBARESİNİ KALDIRMAYAN BİR SÜRÜ SAHTEKAR VAR BU ULKEDE.. MUSLUMAN OLARAK ANILMAK AMA GAVUR GİBİ YAŞAMAK VE İNANMAK İSTİYORLAR..
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