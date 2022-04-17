İhsan Şenocak'ı tehdit eden Zafer Partisi'nden çirkin iftira! CIA'den eğitim almış

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Irkçı çıkışları ile gündemden düşmeyen Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi'nin Bursa İl Başkanlığı, Dr. İhsan Şenocak'ı tehdit ettikten sonra bu sefer de çirkin bir iftira attı.

Bursa İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dr. Şenocak, CIA'den eğitim almakla suçlandı.

Haddi aşan Twitter mesajında şu ifadeler kullanıldı:

Toplumu derinden rahatsız eden ve yoksullaştıran yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet, liyakatsizlik gibi konularda ölü taklidi yapıp, o bunu giysin, şu bunu giymesin şeklinde açıklamalar yaparak toplumu afyonlamak tarikatlara CIA tarafından öğretilmiş taktiklerdir.

'Gerekirse zorla'

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından Dr. İhsan Şenocak'ın mesajı alıntılanarak, akıllara durgunluk veren ifadeler kullanılmıştı. Dr. Şenocak'ı, "Türk'e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir." ifadeleri ile hedef alan Zafer Partisi, ardından Dr. Şenocak'ı tehdit etmişti:

Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!