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Gündem İhsan Şenocak ile Mehmet Boynukalın'ı hatırlatarak sordu: Sezen Aksu ne zaman linç edilmiş?
Gündem

İhsan Şenocak ile Mehmet Boynukalın'ı hatırlatarak sordu: Sezen Aksu ne zaman linç edilmiş?

Akit TV canlı yayınında Sabri Balaman'ın sunduğu "Derin Kutu" programına katılan gazeteci Serdar Arseven, İhsan Şenocak ve Mehmet Boynukalın'a yönelik linç kampanyalarını hatırlatarak, "Sezen Aksu ne zaman linç edilmiş?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 19:49:00 - 2022-01-27 19:56:35

 Yeniakit.com.tr 

Akit TV canlı yayınında konuşan gazeteci Serdar Arseven, Sezen Aksu'nun, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (as.) ile Hazreti Havva validemize yönelik hakaretini değerlendirdi.

"İslami hükümleri söylediği için İhsan Şenocak Hoca linç edildi. Mehmet Boynukalın linç edildi. Sezen Aksu ne zaman linç edilmiş?" diye soran Arseven, şöyle devam etti:

Ben, Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize herhangi bir şekilde hakareti, sayın Ali Babacan gibi 'fikir ve ifade hürriyeti' çerçevesinde değerlendirmiyorum. Bırakın onlara hakareti, şu anda stüdyoda olan birisine hakareti de sokaktaki simitçiye hakareti de çöp toplayan bir adama hakareti de 'fikir ve ifade hürriyeti' çerçevesinde görmüyorum.

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