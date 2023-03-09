İhsan Şenocak Hoca'dan Menzil'i hedef alanlara sert tepki!

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Menzil Cemaati, Birgün gazetesi tarafından ortaya atılan, "Anne babası olmayan bin 100 depremzede çocuk tarikata alındı" şeklindeki asılsız haberle hedefe kondu.

Başlatılan linç kampanyasına Cumhuriyet gazetesi ile birlikte CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV de destek verdi.

Halk TV, cemaat bünyesindeki Beşir Derneği'nin faaliyetlerini hedef aldığı haberinde, "Kızılay tarikatlarla iş birliği yapıyor" başlığını kullandı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Halk TV'nin haberini alıntıladığı mesajında, şu değerlendirmeyi yaptı:

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Her şey değişir. Lakin bu yobazların İslam düşmanlığı değişmez. Bu milletin vakıflarının, milletimizin yarasını sarmasından bu milletin çocukları rahatsız olur mu?