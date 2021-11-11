İhsan Şenocak Hoca: İnsanları anarken putlaştırmak, İslam'ın çizgisi dışındadır

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit TV'de yayınlanan "Kürsü" programında konuştu. Şenocak Hoca, 29 Ekim ve 10 Kasım'daki bazı etkinliklerde tepki çeken görüntüleri şöyle değerlendirdi:

"İnsanları anarken putlaştırmamalı. Putlaştırmak, anıtlar ve heykeller dikmek esasında o insana da bütün insanlara da hakarettir."

'İnsanı, insanın önünde baş eğmeye davet...'

29 Ekim günü Kayseri'deki bir anaokulunda öğrencilerin Mustafa Kemal önünde secde ettirilmesine de değinen Şenocak Hoca, "Bu, çocuklara yapılmış çok büyük bir hakarettir. İslamiyet her şeyden önce özgürlük demektir. Allah-u Teala Tevhid ile bize bir özgürlüğü telkin etti. Nasıl oluyor da o çocuklar, bir faninin önünde eğiliyorlar, secdeye kapanıyorlar?" dedi.

İhsan Şenocak Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "Hadise, tahterevallinin iki ucu gibi. Eğer siz, insanları insanların önünde secde etmeye davet ediyorsanız, Allah Azze ve Celle'nin yüceltmiş olduğu insanı, insanın önünde baş eğmeye davet ederek onun onurunu çiğnemiş olursunuz."