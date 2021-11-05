İhsan Şenocak Hoca Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatarak uyardı! 'Eğer hanımını dövüyorsan...'

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatından örnekler anlatarak, "Ey Müslüman kardeşim, eğer hanımını dövüyorsan, Efendimiz Hazreti Muhammed'in muazzez ruhuna ihanet ediyorsun demektir." mesajını verdi.

'Hanımlarımız bize bir emanet'

Hazreti Aişe annemizin Efendimiz'e ilişkin bir sözünü aktaran Şenocak Hoca, "Hz. Aişe annemiz Peygamber Efendimiz'i (SAV) bize anlatırken buyuruyor ki 'Peygamberimiz (SAV) asla eli ile ne bir kadına ne bir hizmetçiye vurmadı' Eğer seni Kur'an-ı Kerim terbiye ettiyse Hz. Muhammed (SAV) ile bir Rabıtan varsa o zaman sen kadına değil vurmak sertçe dokunarak mesaj bile vermeyeceksin. Vurmazsın, olmaz. O sana emanet." dedi.

'Müslüman bir erkek hanımını dövemez'

"Eğer vurup, dövüp, sövüyorsan, o zaman sen Allah'ın emanetine ihanet ediyorsun." ifadesini kullanan Şenocak Hoca, "Böyle bir ev İslam evi olamaz. Böyle bir ev Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) evinden beslenmiş olamaz. Böyle bir ev Müslümanın evi olamaz. Müslüman bir erkek hanımını dövemez." şeklinde konuştu.

İhsan Şenocak Hoca, konuşmasını şu mesajla bitirdi: "Efendimiz'in (SAV) bu konuda tembihi var. Kur'an-ı Kerim nasıl anlaşılacak? Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatı bizim için örnek. Eğer bir Müslüman bunu yaparsa, Müslüman kimliği ile yapar. Eğer namaz kılarken yaparsa o kadın belki namazdan soğuyacak. Ey Müslüman kardeşim, eğer hanımını dövüyorsan, hakaret ediyorsan, ona insan muamelesi yapmıyorsan, Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) muazzez ruhuna ihanet ediyorsun demektir."