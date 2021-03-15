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İSLAM İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef alanlara seslendi: Mü'minin neyi, nasıl konuşacağını yaratıcısı Allah belirler
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef alanlara seslendi: Mü'minin neyi, nasıl konuşacağını yaratıcısı Allah belirler

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alanlara tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 21:44:00 -
İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef alanlara seslendi: Mü'minin neyi, nasıl konuşacağını yaratıcısı Allah belirler

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın bir takım çevrelerce hedef alınmasını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. Dr. Şenocak, "Bazı çevreler, 'İman, ibadet ve ahlak dışında Diyanet mensubu konuşamaz' diye kendilerince bir alan tayin etmişlerdi. Allah-u Teala Müslümanlara hayatın bütün alanlarında fikir beyan etmeyi emrediyor. Ama beyefendiler bundan rahatsız oluyorlar." dedi.

'Allah'ın ayetlerini saklamayanlara selam olsun'

"Ayasofya sadece bir taştan ibaret değildir. Orası İslam'ın zafer kürsüsüdür." diyen Dr. Şenocak, Ayasofya'nın bütün dinlerin mabedi olduğunu söyleyenlere şöyle cevap verdi:

"Ayasofya Camisi, bütün dinlerin mabedi değil Müslümanların zafer krüsünün içinde olduğu bir camidir. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, haysiyetli bir ilim adamıdır. Aziz milletimize halimizin vahim olduğunu anlatırken çare olarak da mihrapta okuduğu ayetleri aktarmıştır. Aktarmaya da devam etmelidir. Allah'ın Ayet-i Kerimeleri'ni gizlemeyen herkese selam olsun."

'Hakimiyet Hakk'ındır'

"Bir Mü'minin neyi, ne şekilde konuşacağını politikacı değil, onu yaratan Allah belirler. Müslüman, nefsine tutsak olan kölelerin değil, Allah'ın kuludur. Vazifesi ise insanı insana kölelikten, Allah'a kulluğa çağırmaktır. İstikbal, hakimiyet Hakk'ındır."

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