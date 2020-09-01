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Gündem İhsan Şenocak bütün virüslerden daha tehlikeli olan şeyi açıkladı
Gündem

İhsan Şenocak bütün virüslerden daha tehlikeli olan şeyi açıkladı

Ahlak ve iffet çöküntüsüne ilişkin açıklamalarda bulunan İlahiyatçı İhsan Şenocak, "Şeytanın yüreklere bıraktığı bu virüs, bütün virüslerden vallahi daha tehlikelidir." diyerek asıl probleme dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 05:36:00 -

İlahiyatçı İhsan Şenocak, aile kurumu ve toplumsal ahlaktaki sıkıntılara dikkat çekerek, “Şeytanın yüreklere bıraktığı bu virüs bütün virüslerden vallahi daha tehlikelidir.” dedi.

Şenocak’ın açıklamaları şöyle:

Koronavirüs için onlarca bilim adamı ve doktor çalışıyor. Peki çiğnenen ahlakımız ve iffetimiz için nerede ulema? Kadınlar perişan, yüreklerde acılar var. Şeytanın yüreklere bıraktığı bu virüs bütün virüslerden vallahi daha tehlikelidir. Hastalığı biliyorsunuz onu tomografi ve röntgenlerle görüyorlar. Ama ruhumuzdaki yaraları hiçbir cihazla göremezler.

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Yorumlar

ceddim! izindeyiz...

Allah cc İhsan Şenocak hocama ve onun gibi ehl-i sünnet hocalara hayırlı uzun ömürler versin, kulları içindeki itibarlarını artırsın, Amin.
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