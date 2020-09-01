İhsan Şenocak bütün virüslerden daha tehlikeli olan şeyi açıkladı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, aile kurumu ve toplumsal ahlaktaki sıkıntılara dikkat çekerek, “Şeytanın yüreklere bıraktığı bu virüs bütün virüslerden vallahi daha tehlikelidir.” dedi.

Şenocak’ın açıklamaları şöyle:

Koronavirüs için onlarca bilim adamı ve doktor çalışıyor. Peki çiğnenen ahlakımız ve iffetimiz için nerede ulema? Kadınlar perişan, yüreklerde acılar var. Şeytanın yüreklere bıraktığı bu virüs bütün virüslerden vallahi daha tehlikelidir. Hastalığı biliyorsunuz onu tomografi ve röntgenlerle görüyorlar. Ama ruhumuzdaki yaraları hiçbir cihazla göremezler.